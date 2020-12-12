اتلتيكو والريال في ديربي مدريد

يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد، في الجولة الـ13 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، اليوم السبت، على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

يحتل “الملكي” المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

ويأمل ريال مدريد في استغلال عامل الأرض للفوز بمباراة اليوم، حيث أن الخسارة في لقاء الليلة، سترفع الفاصل مع أتلتيكو إلى 9 نقاط، مع أفضلية مباراة لـ”الروخيبلانكوس”.

أما أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، سيحاول الفوز والاقتراب بقوة من حصد لقب “الليغا”، الذي ابتعد عن خزائن منذ موسم 2013-2014 التاريخي.

ويعد أتلتيكو الفريق الوحيد هذا الموسم في “الليغا”، الذي لم يخسر حتى الآن، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في اثنين.