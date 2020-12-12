يستضيف ابها التعاون في مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كما يحل النصر ضيفاً على الأهلي في مواجهه تجمع بين الجريحين ، ويستضيف الاتفاق ضمك ، فيما يحل الباطن ضيفاً على الفتح ، وفي الدوري الإنجليزي تبرز مواجهه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ، وفي اسبانيا يُلعب في هذه الجولة ديربي مدريد بين الاتلتيك والريال ، وفيما يلي أبرز مباريات السبت 12 ديسمبر : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 15:35 أبها x التعاون 17:25 الاتفاق x ضمك 17:30 الفتح x الباطن 19:45 النصر x الأهلي الدوري الإنجليزي 15:30 وولفرهامبتون x أستون فيلا 16:00 نيوكاسل x وست بروميتش 20:30 مانشستر يونايتد x مانشستر سيتي 23:00 إيفرتون x تشيلسي الدوري الإسباني 16:00 فالنسيا x أتلتيك بلباو 18:15 خيتافي x إشبيلية 20:30 هويسكا x ألافيس 23:00 ريال مدريد x أتلتيكو مدريد الدوري الإيطالي 17:00 كروتوني x سبيزيا 20:00 تورينو x أودينيزي 22:45 لاتسيو x هيلاس فيرونا الدوري الألماني 17:30 بروسيا دورتموند x شتوتغارت 17:30 فرايبورغ x أرمينيا بيليفيلد 17:30 بروسيا مونشغلادباخ x هيرتا برلين 17:30 ماينز x كولن 17:30 لايبزيغ x فيردر بريمن 20:30 يونيون برلين x بايرن ميونخ الدوري الفرنسي 19:00 مارسيليا x موناكو 23:00 لانس x مونبلييه

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