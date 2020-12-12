موريتانيا تمدد إغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا فى موريتانيا، متابعة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السابق كما هى حتى اشعار آخر، ومواصلة إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد، حتى يوم الرابع من شهر يناير المقبل.





وقد رأت اللجنة التى اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني، محمد بلال مسعود، لتقييم تطورات الوضعية الصحية فى البلاد، توسع مجال العدوى وزيادة الوفيات، رغم الاستقرار الملحوظ للأرقام والنسب العامة حول مستويات تفشى الجائحة، حيث قررت تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل الحماية فى حالة الوفاة الناتجة عن كوفيد19، داعية إلى الحرص على اتباع كل الإجراءات الصحية التى تمنع تفشى الفيروس فى هذه المرحلة. وطالبت اللجنة من المواطنين جميعًا المساهمة الفاعلة فى التصدى لهذا الوباء.

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