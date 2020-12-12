العراق : إصابة ضابط و3 مدنيين فى انفجارين جنوب الموصل

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام عراقية، استهدف انفجار عبوة ناسفة دورية للجيش العراقى فى قرية الذيبانية بناحية النمرود جنوبى الموصل، ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم بجروح، فى حين انفجرت عبوة ناسفة أخرى فى قرية دباجة بناحية حمام العليل جنوبى الموصل، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.

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