أنور قرقاش: نجاح جهود السعودية ضروري من أجل اليمن

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على أن "تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية".

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر، الجمعة، أن "الأمل يعود مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق. ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض".