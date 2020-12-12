عاجل.. انفجار فى قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد بالعراق

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام عراقية كشفت، فى وقت سابق من اليوم السبت، عن إصابة ضابط و3 مدنيين فى انفجارين منفصلين، كان الأول عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقى فى قرية الذيبانية بناحية النمرود جنوبى الموصل، ما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم بجروح.

كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى فى قرية دباجة بناحية حمام العليل جنوبى الموصل، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة.