مقتل اللاعب السابق ناصر الريمي بقذيفة حوثية فى اليمن

قالت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، إن ناصر الريمي اللاعب السابق للنادي الأهلي والطليعة قُتل مع أحد أبنائه بعد إصابته بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثيين في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.
وبحسب موقع ”المصدر أونلاين“، فإن قذيفة أطلقها الحوثيون على مقر النادي الأهلي الرياضي أدت إلى مقتل ناصر الريمي، لاعب الأهلي والطليعة سابقًا، حيث كان يجري حصة تدريبية.
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