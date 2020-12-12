انفجار داخل مطار بغداد الدولي من دون وقوع إصابات

أفادت قناة "السومرية" بحدوث انفجار في قاعدة عسكرية داخل مطار بغداد الدولي، دون الإفادة بوقوع إصابات، وفق ما قال مصدر أمني.

ولفت المصدر إلى أن "جسما غريبا انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي، وهو عبارة عن عبوة لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت صوتية أم ناسفة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لا يوجد أي تحليق أمريكي أو أعمدة دخان متصاعدة، كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي".