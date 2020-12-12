إيران تعدم الصحفي المعارض روح الله زام

تتوالى انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الصحفيين وتستمر عمليات الانتقام منهم، وآخرها إعدام الصحفي المعارض روح الله زام.
وكانت وثائق لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، قد كشفت فضائح عمليات القمع التي نفذتها السلطات الإيرانية بحق المئات من الصحفيين خلال العقود الثلاثة الأولى بعد الثورة الإيرانية.
وأظهرت الوثائق أن طهران عمدت إلى اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 860 صحفيا، من بينهم 218 امرأة، خلال الثلاثين عاما التي تلت الثورة، أي في الفترة بين عامي 1979 و2009، وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية نفذت عمليات إعدام بحق 4 منهم على الأقل.
ولفت التقرير الذي صدر العام الماضي إلى أنه إلى جانب الصحفيين، تحتجز إيران منذ ثمانينيات القرن الماضي قرابة 61900 سجين سياسي من مختلف الأعمار، كما قدم أدلة إضافية على المذبحة التي وقعت بين شهري يوليو وسبتمبر من عام 1988، وأعدم خلالها نحو 4 آلاف سجين سياسي.
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