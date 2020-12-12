المغرب : التطبيع مع إسرائيل لن يغير دعمنا للقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - شدد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، على أن الموقف المغربى إزاء القضية الفلسطينية لن يتغير رغم إعادة تطبيع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، مؤكدًا وقوف المغرب إلى جانب الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة.





وحسبما نقل موقع "هسبريس" المغربى، اليوم السبت، قال العثمانى، إن المغرب "سيظل دائمًا ثابتًا على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية". كما استعرض رئيس الحكومة مقتطفات من البيان الصادر عن الديوان الملكى، أول أمس الخميس، عقب اتصال الملك محمد السادس هاتفيًا بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، حيث أكد العاهل المغربى أن موقف المملكة إزاء القضية الفلسطينية لن يتغير. وأضاف العثمانى، وهو الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية": "نحن أيضًا فى حزب العدالة والتنمية نتبنى هذا الموقف، بتأكيدنا على رفض صفقة القرن، ورفضنا للانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى حق الشعب الفلسطينى".

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