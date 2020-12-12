الصحف العربية: توعد أوروبى أمريكا لأردوغان.. وعقوبات على 5 حوثيين

جدة - نرمين السيد - كما تناولت توعد أوروبا وأمريكا لرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظامه بفرض عقوبات، وفتح المغرب خطوط الطيران مع إسرائيل بعد اتفاق الطرفان على التطبيع.

عقوبات أمريكية على 5 قياديين حوثيين

وتصدر إعلان وزارتى الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فرض عقوبات على 5 قياديين من حركة الحوثى، الصفحة الأولى من جريدة الرياض، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للفساد واليوم العالمى لحقوق الإنسان.

وفرضت واشنطن عقوبات على سلطان زبن، المدير الحالى لإدارة التحقيقات الجنائية للحوثيين فى صنعاء، لاحتجازه وتعذيب السيدات، وعبدالحكيم الخيوانى نائب وزير الداخلية للحوثيين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعبدالرحاب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومى التابع للحوثيين لانخراطه بشكل منهجى فى تعذيب واعتقال اليمنيين، ومطلق عامر المرانى النائب السابق لمدير الأمن القومى للحوثيين لإشرافه على معتلقى جهاز الأمن، وقادر الشامى المدير السابق لجهاز الأمن السياسى للحوثيين لاعتقاله وتعذيب السجناء.

جدل وتوتر فى العراق مع اقتراب ذكرى اغتيال سليمانى وتصريحات العبادى

كما ألقت جريدة الشرق الأوسط الضوء على التوتر فى العراق فى ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى، والذى لقى مصرعه فى ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الحالى.

ونفى رئيس الوزراء العراقى السابق عادل عبدالمهدى صحة ما أورده سلفه حيدر العبادى بشأن منح الإذن للطائرة الأمريكية التى استهدفت سليمانى.

وبينما تستعد الفصائل القريبة من إيران لفعاليات لإحياء ذكرى اغتيال سليمانى، جاءت تصريحات العبادى لتمثل قنبلة تزيد الأوضاع تعقيدا.

أوروبا وأمريكا يتوعدان أردوغان ونظامه بعقوبات جديدة

أما جريدة العرب، فألقت الضوء على توعد أوروبا وأمريكا لأردوغان ونظامه بعقوبات جديدة، وأرسلت أوروبا وواشنطن رسالة إلى أردوغان تؤكدان فيها أنهما لا يقبلان سياسة الأمر الواقع التى تريد أنقرة فرضها دخل حلف الناتو من خلال شراء منظومة صواريخ روسية تتعارض مع سياسة الحلف، ومن خلال التنقيب عن الغاز شرق المتوسط فى مياه لا تعود مليكتها إلى بلاده.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبى على إعداد عقوبات محدودة ضد شخصيات تركية جراء النزاع مع اليونان وقبرص بسبب التنقيب عن الطاقة، وتأجيل أى خطوات أكثر صرامة حتى مارس المقبل.

المغرب يفتح خطوط الطيران مع إسرائيل

كما ألقت جريدة الرياض، فى عددها الصادر اليوم، اتفاق إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات فى اتفاق تم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، وتناولت تغريدة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر تويتر، وقال من خلالها: "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا".

وبموجب الاتفاق سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل.

وأعلن الديوان الملكى المغربى اعتزام المملكة تسهيل تسيير رحلات مباشرة للسائحين الإسرائيليين من المغرب وإليه.