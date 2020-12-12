قصف متبادل بين الجيش السورى وميليشيات الاحتلال التركى

جدة - نرمين السيد - رصد المرصد السورى لحقوق الإنسان، منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، قصفًا متبادلاً بين الفصائل المسلحة الموالية للاحتلال التركى وقوات الجيش السورى وفصائله، على محاور المنارة بسهل الغاب، والفطيرة جنوبى محافظة إدلب.





ووفقًا لتقرير المرصد، قصف الجيش السورى أماكن فى سفوهن والفطيرة والحلوبى وفليفل وكنصفرة وبينين بريف إدلب الجنوبى. كما استهدفت الفصائل الموالية لأنقؤة مواقع للجيش السورى فى معرة النعمان والملاجة بالريف ذاته، لافتًا إلى قصف متبادل بالمدفعية وقذائف الهاون على محاور جبل الزاوية جنوب إدلب.

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