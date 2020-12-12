*الفساد آفة عالمية خطرة ، الفساد سرطان انهك المال العام وحجمه ، الفساد دمر ويدمر كل الطموحات والتطلعات ، الفساد له ضحايا على نطاق واسع ، الفساد أفسد ويفسد الخيرات والمدخرات ، يجب الالتفاف والتصدي لكل منافذه وطرقه ومجالاته بكل قوة إرادة بكل وقت وحين ، يجب استئصال الفساد من جسد الأمة كي تعيش وفق ميزان العدالة والإنصاف ، ولله الحمد والشكر نحن في زمن محاربة الفساد بشتى المجالات وعلى مستوى العالم اجمع ، بلادنا المملكة العربية السعودية تتقدم كل العالم في محاربة الفساد ، نحن في عهد سلمان الحزم ومحمد الرؤية والعزم والعمل على قدم وساق للقصاء على الفساد بشكل كلي بإذن الله تعالى ثم بجهود رجال مكافحة الفساد الأبية ، نحن في وطن الإنسانية والأمن والأمان والخيرات ، لذا كلنا قيادة وشعب متحدون ضد ذلكم الفساد المدمر ، بمشيئة الله عز وجل يتم القضاء عليه ، ويسود الحياة الإنصاف للوطن والمواطن بكل مناحي الحياة بشتى مجالاتها الحيوية ، من أقول سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود : ” المملكة لا تقبل فسادا على أحد ، ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيا كان حصانة في قضايا الفساد ”

ومن أقول ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود : ” يهمنا أن تكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد “. سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم كتبه الإعلامي: حمزة السيد

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