مجلس النواب الليبى يدعو لعقد جلسة فى بنغازى الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أن مدينة بنغازى هى المقر الدستورى لمجلس النواب.
ولم تفلح حتى الآن محاولات توحيد مجلس النواب، فخلال الأسبوع الماضى شهدت مدينة غدامس اجتماعا لنحو 120 عضوا بمجلس النواب على أمل عقد جلسة رسمية لتوحيد المجلس، غير أن ذلك لم يحدث، واتفقوا على تأجيل تلك الجلسة الرسمية ليومى 21 و22 ديسمبر الجارى برئاسة أكبر الأعضاء سنا على أن يكون أصغر النواب مقررا.
وأكدوا - فى بيان ختامى لاجتماعاتهم - أن تأجيل عقد الجلسة الرسمية بهدف منح فرصة أخرى لالتحاق باقى النواب ولبناء جسور الثقة، مضيفين أن جدول أعمال الجلسة المقبلة سيشمل إقرار الدورة الرئاسية لمجلس النواب الليبى بواقع 6 أشهر لكل دورة وتعدل اللائحة وفق ذلك، والبند الثانى إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبى، كما سيتم مناقشة 4 بنود هى: إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية الموقتة (صنع السياسات، والتواصل بشأن المناصب السيادية، إلخ)، ومناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة، وما يستجد من أعمال.
كما توافق النواب المجتمعون فى غدامس على دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى حضور الجلسة المزمع عقدها.
وبالتوازى مع انعقاد جلسة غدامس، اجتمع نواب آخرون فى بنغازي الاثنين الماضى بحضور عقيلة صالح ونائبه الثانى أحميد حومة، واتفقوا على إعداد خطة بديلة فى حال فشل الحوار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان المحاسبة فيما يخص المشاكل والتعطيل فى الإجراءات التى تواجهها الحكومة الليبية من قبل الديوان.
كما تناول اجتماع بنغازى مسألة عقد جلسة فى مدينة سرت، واتفقوا على عقد جلسة الفترة القادمة بالمدينة بعد أن يتم مخاطبة والتأكيد على الأوضاع فى مدينة سرت من قبل لجنة (5+5).
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