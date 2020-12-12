السعودية تسجل 166 حالة إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة -وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس- أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة فى المملكة 359 ألفًا و749 حالة، من بينها 3 آلاف و366 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، وبلغ عدد المتعافين 350 ألفًا و347 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 6 آلاف و36 حالة.
وكشفت الوزارة عن أنه سيتم توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون البدء فى حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.
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