عصابات مسلحة تقتحم مدرسة نيجيرية وتخطف طلابا

قالت الشرطة النيجيرية إن عصابات مسلحة ببنادق هجومية هاجمت مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا، في وقت متأخر أمس الجمعة، وذكر اثنان من السكان المحليين لـ“رويترز“ أن مئات الطلاب مفقودون.

وقال جامبو عيسى المتحدث باسم الشرطة في بيان: إن المسلحين اقتحموا مدرسة العلوم الثانوية الحكومية التي يدرس فيها 800 طالب في مقاطعة كنكرة قرب الساعة التاسعة و40 دقيقة مساء الجمعة، وإن الشرطة المتواجدة في المكان تبادلت إطلاق النار معهم ما سمح لبعض الطلاب بالفرار.

وقالت الشرطة إنها تعمل مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد التلاميذ المفقودين أو الذين اختطفوا والعثور عليهم. وأضافت أن ضابطا أصيب في تبادل إطلاق النار مع العصابة.

وتعاني كاتسينا، وهي الولاية التي ينتمي إليها الرئيس محمد بخاري، من العصابات الإجرامية التي عادة ما تهاجم السكان المحليين وتختطفهم بغية الحصول على فدية. لكن الهجمات التي يشنها مسلحون متشددون تحدث عادة في شمال شرق البلاد.

وأثار العنف وانعدام الأمن في نيجيريا غضب النيجيريين، خاصة بعد مقتل عشرات المزارعين على أيدي مسلحين متشددين في ولاية بورنو شمال شرق البلاد أواخر الشهر الماضي.