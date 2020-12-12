قالت الشرطة النيجيرية إن عصابات مسلحة ببنادق هجومية هاجمت مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا، في وقت متأخر أمس الجمعة، وذكر اثنان من السكان المحليين لـ“رويترز“ أن مئات الطلاب مفقودون.
وقال جامبو عيسى المتحدث باسم الشرطة في بيان: إن المسلحين اقتحموا مدرسة العلوم الثانوية الحكومية التي يدرس فيها 800 طالب في مقاطعة كنكرة قرب الساعة التاسعة و40 دقيقة مساء الجمعة، وإن الشرطة المتواجدة في المكان تبادلت إطلاق النار معهم ما سمح لبعض الطلاب بالفرار.
وقالت الشرطة إنها تعمل مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد التلاميذ المفقودين أو الذين اختطفوا والعثور عليهم. وأضافت أن ضابطا أصيب في تبادل إطلاق النار مع العصابة.
وتعاني كاتسينا، وهي الولاية التي ينتمي إليها الرئيس محمد بخاري، من العصابات الإجرامية التي عادة ما تهاجم السكان المحليين وتختطفهم بغية الحصول على فدية. لكن الهجمات التي يشنها مسلحون متشددون تحدث عادة في شمال شرق البلاد.
وأثار العنف وانعدام الأمن في نيجيريا غضب النيجيريين، خاصة بعد مقتل عشرات المزارعين على أيدي مسلحين متشددين في ولاية بورنو شمال شرق البلاد أواخر الشهر الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصابات مسلحة تقتحم مدرسة نيجيرية وتخطف طلابا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.