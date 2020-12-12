فلسطين : 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسى ضد كورونا تصلنا قريبا

جدة - نرمين السيد - قال أسامة النجار، المسؤول فى وزارة الصحة الفلسطينية، إن حوالى 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا ستصل قريبا إلى فلسطين، بنهاية العام الجارى وبداية العام المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأوضح فى حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية. وأكد المسؤول الفلسطينى أن تفشى وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة فى الظرف الحالى، مما جعل الطواقم الصحية فى حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدى الصحى العام الخطير. ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية من الوباء حتى لا ترتفع الإصابات بما يؤدى إلى عجز الهياكل الصحية على استيعابها، وبالتالى الدخول فى مرحلة شديدة الخطورة على الجميع.

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