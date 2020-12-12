برلمانيون ليبيون : تركيا تريد إفشال كافة المفاوضات الليبية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى طلال الميهوب، أن تركيا تريد إفشال العملية السياسية الليبية، والتشويش على إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5″، والعودة إلى أجواء الفوضى.





وأشار الميهوب -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية- إلى وجود حالة من الترقب بين الليبيين لأى تصعيد عسكرى محتمل من قبل تركيا لاستمرار سيطرتها على ثروات البلاد.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبى على التكبالى: "إنه لا يستبعد توجيه تركيا ضربة عسكرية، ولو محدودة، سواء عبر تحريك حلفائها من السياسيين بحكومة الوفاق المرفوضة أو قادة الميليشيات المسلحة بالغرب"، مضيفا أن تركيا تريد إفشال المفاوضات كافة على جميع الأصعدة، وفى مقدمتها المسار العسكرى واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وليس فقط الملتقى السياسى.

وأوضح التكبالى أن حادث السفينة، التى أوقفتها قوات الكرامة قبالة سواحل شرق ليبيا، ثم تم الإفراج عنها، تعد أحدث محطات هذه الاستفزازات، لا أولها ولا آخرها، مُتابعًا: "الجميع يستشعر تحركات تركيا بالجنوب الليبى، ومحاولاتها تسميم العلاقة بين القبائل والجيش هناك".