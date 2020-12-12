سقط فريق النصر أمام نظيره الأهلي، بعدما خسر بنتيجة هدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي الدقيقة 33 أهدر المغربي عبد الرزاق حمدالله ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لصالح فريقه.
وتقدم إدريس فتوحي للأهلي في الدقيقة 38، قبل أن يتمكن أيمن يحيى من معادلة النتيجة للنصر في الدقيقة 39 من ركلة جزاء سددها بنجاح.
الدقيقة 74 أوسو سجل الهدف الثاني للأهلي، لكن الحكم ألغاه، لتستمر النتيجة بتعادل الفريقين، قبل أن يسجل فتوحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 89.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة ويرتقى لوصافة الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر يواصل نزيف النقاط بخسارة مثيرة أمام الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.