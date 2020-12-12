وزير خارجية الإمارات يؤكد حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بلاده بالمملكة المتحدة، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير التعاون المشترك فى المجالات كافة بما يحقق تطلعات قيادتى البلدين.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلى، فى لندن؛ لبحث العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون فى المجالات كافة.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات الأوضاع فى المنطقة.

من جانبه، أكد كليفرلى على علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين دولة الإمارات وبلاده، مشيدا بالدور الإماراتى البارز خلال أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتضامنها ودعمها لمختلف دول العالم فى مواجهة تداعيات هذه الجائحة.