الجزائر تسجل 517 حالة إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الجزائرى -فى مؤتمره الصحفى اليومى- إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 91 ألفا و638 حالة إصابة، وإجمالى الوفيات إلى 2584 حالة وفاة.
وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 60 ألفا و28 حالة ، بعد شفاء 438 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مصابا فى العناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضى.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.
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