الإمارات تسجل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، سجلت الوزارة حالتى وفاة لمصابين بـ "كوفيد 19"، منذ أمس الجمعة، إضافة إلى تسجيل 613 حالة تعافى من المرض. وبلغ إجمالى حالات الوفاة بفيروس كورونا فى الإمارات 609، ومجموع الحالات التى تماثلت للشفاء 163.084 حالة.

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