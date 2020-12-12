الجزائر : اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ليس له أثر قانونى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية -فى بيان اليوم السبت- إن "النزاع فى الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولى والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى بهذا الخصوص، أى الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوى لحقه غير القابل للتصرف فى تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وهى اللائحة التى تَحتفلُ المجموعة الدولية بذكراها الستين هذه السنة".

وأضاف البيان أنه "فى هذا السياق، فإن إعلان 4 ديسمبر، المعلن عنه فى 10 من نفس الشهر ليس له أى أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذى صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكى".

واعتبر البيان أن هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التى بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسى حقيقى وإقناع طرفى النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط فى الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقى.