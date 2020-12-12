أمريكا تعتمد الصحراء الغربية ضمن خريطة المغرب

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير الأميركى فى الرباط، دافيد فيشر، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة اعتمدت خريطة للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية، جنوبى المملكة، فى تفعيل لما أعلنه الرئيس دونالد ترامب، الخميس الماضى، من اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وكان العاهل المغربى، الملك محمد السادس، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكى، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكى المغربى، أكد فيه الطرفان على أهمية "الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين، والارتقاء بها إلى تحالف حقيقى يشمل جميع المجالات". وبحسب البيان المغربى، فإن الرئيس الأمريكى أعلن أن الولايات المتحدة قررت "فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وذكر البيت الأبيض فى بيان الخميس، أن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتى باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضى الصحراء".

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