لبنان يسجل 1540 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ولفتت الوزارة فى تقريرها اليومى، إلى أن عدد الإصابات الإجمالى بفيروس كورونا فى البلاد وصل إلى 145.245 حالة، فى وقت ارتفع فيه عدد وفيات الوباء إلى 1190، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأكدت الوزارة أن هناك 7 إصابات جديدة تعود لموظفين فى القطاع الصحى، ما رفع عدد إصابات القطاع منذ انتشار الوباء فى البلاد حتى اليوم إلى 1830 حالة.