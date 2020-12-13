السفير الأمريكى بالمغرب يقدم الخريطة الكاملة المعتمدة رسميا من حكومة أمريكا

جدة - نرمين السيد - أفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأن سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى المغرب ديفيد فيشر قدم أمس السبت، خريطة المغرب التى تمشل الأقاليم الجنوبية، والتى اعتمدتها رسميا الحكومة الأمريكية.





وقال فيشر - خلال لقاء صحفى عقد بخصوص القرار الذى اتخذته الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه -"يسعدنى أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميا من قبل الحكومة الأمريكية".

وأضاف السفير الأمريكى أن هذه الخريطة هى "التمثيل الملموس"؛ للإعلان الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب قبل يومين، والذى يعترف بسيادة المغرب على صحرائه.

وأشار السفير الأمريكى إلى أنه يعتزم تقديم هذه الخريطة كهدية للملك محمد السادس.

وقام السفير الأمريكى بالتوقيع على الخريطة الكاملة للمغرب التى اعتمدتها الحكومة الأمريكية رسميا.

وجرى الإعلان عن القرار الأمريكى بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، أول أمس الخميس، خلال اتصال هاتفى بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.