السودان .. تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 372 حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان عن التقرير الوبائى ، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 263 فى ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات فى 7 ولايات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 21 ألفا و 147 حالة، بينها 1.344 وفاة، و 12 ألفا و 227 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.
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