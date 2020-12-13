المرصد: استنفار بين ميليشيات تركيا فى عفرين ومداهمة منازل المواطنين

جدة - نرمين السيد - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنه رصد استنفارًا أمنيًا لعناصر الميليشيات السورية الموالية للاحتلال التركى فى ناحية جنديرس بريف عفرين الغربى، مساء أمس السبت، بعد اعتقال حركة نور الدين زنكى شخصًا من ريف دمشق.





وأوضح المرصد فى بيان له، أن حملة الاعتقالات والمداهمة جاءت على خلفية نزاع حول منزل يسكنه، تعود ملكيته للعائلات المهجرة من الناحية، مضيفًا أن فرقة "الحمزات" الموالية لتركيا، داهمت عدد كبير من منازل المدنيين فى قرية "بعية" التابعة لناحية شيراوا فى ريف عفرين. واستنادًا إلى مصادره، أكد المرصد أن الميليشيات الموالية لأنقرة اعتقلت خلال حملتها 15 مواطنًا من أهالى القرية، واقتادتهم إلى سجونها، لأسباب غير معروفة. كما نشرت الفرقة عددًا كبيرًا من الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج القرية وضمن الأحياء السكنية، وأضاف المرصد أن عناصر من "فيلق الشام" الموالى لتركيا، اعتقلوا مواطنة من قرية فافرتين، التابعة لناحية شيراواو فى ريف عفرين، لأسباب غير معروفة أيضًا.

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