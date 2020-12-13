جدة - نرمين السيد - وشغل المعلم موقع المدير العام للشركة السورية الألمانية للاتصالات التى تأسست الشركة عام 2003، وبدأت شراكة مع "السورية للاتصالات التى كانت تملك 25% من رأسمال الشركة. يذكر أن الوزير ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق وليد المعلم توفى فى دمشق فى 16 نوفمبر الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة محمد المعلم شقيق وزير الخارجية السورى الراحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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