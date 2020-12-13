الحصيني : ربكة جوية من يوم غد حتى الخميس

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ من غد الإثنين 29 / 4 إلى الخميس 1442/5/2هـ، “ربكة جوية” رياح وغبار وعواصف رعدية وارتفاع وانخفاض في الحرارة، خاصة على شمال المملكة وغربها وشمال الوسطى.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أبشروا هناك حالة ارتدادية أفضل وأوسع منها الأسبوع المقبل- إن شاء الله.
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