الكويت توافق على عودة رحلات الطيران مع مصر.. في اتجاه واحد

كشف مصدر مسؤول أن سلطات الطيران المدني أبلغت شركة مصر للطيران، بالموافقة على طلب فتح المجال الجوي أمام الشركة، لنقل الركاب بشكل مباشر في الاتجاه الواحد من الكويت إلى مصر.

وأضاف المصدر لـ «القبس» أن شركة مصر للطيران تقدمت في وقت سابق بكتاب إلى سلطات الطيران المدني تطلب فيه إمكانية إعادة فتح الأجواء من الكويت إلى مصر في اتجاه واحد، موضحاً أن سلطات الطيران المدني وافقت على الطلب الخميس الماضي.

وذكر المصدر أن الشركة حالياً في صدد إجراء المفاوضات مع سلطات الطيران المدني المصري لأخذ الموافقات بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن سلطات الطيران المدني الكويتي اقترحت تحديد «كوتا» لمغادرة الركاب من الكويت إلى مصر بحدود 600 راكب يومياً، منها 300 راكب للناقلات المصرية و300 راكب للناقلات الوطنية.

وبين المصدر أن شركة مصر للطيران هي الوحيدة التي تقدمت بطلب إلى سلطات الطيران المدني لفتح المجال الجوي، موضحًا أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق في تعميم سابق بالسماح بتسيير رحلات جوية لكل شركات الطيران، لسفر الراغبين من المقيمين في البلاد إلى أوطانهم. وأشار المصدر إلى أنه بعد حصول الشركة على الموافقات الرسمية من جانب سلطات الطيران المدني المصري، سيتم التنسيق مجددًا مع الشركة لوضع المقترحات في حيز التنفيذ.