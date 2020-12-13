إيران تعلن حل سوء الفهم الأخير مع تركيا

قالت السفارة الإيرانية في تركيا إن "سوء الفهم" بين طهران وأنقرة انتهى عقب الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

وبحث وزيرا خارجية البلدين خلال مكالمة هاتفية أمس السبت الخلاف الدبلوماسي الذي برز بين دولتيهما بعدما تلا الرئيس التركي أردوغان، خلال زيارته إلى باكو مؤخرا، أبيات شعر بقلم الشاعر الأذربيجاني بختيار وهاب زاده تتحدث عن نهر آراس الحدودي، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الإيرانيين، ورأى في ذلك الكثير من الإيرانيين اعتداء على سيادة بلدهم.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن جواد ظريف وتشاووش أوغلو "أكدا على العلاقات الودية الوثيقة بين تركيا وإيران وشددا على سياسة حسن الجوار الثابتة التي تنتهجها أنقرة".

وقدم تشاووش أوغلو إلى ظريف، حسب البيان، تطمينات بشأن "احترام الرئيس أردوغان سيادة إيران الوطنية ووحدتها الترابية".

من جهتها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية شبه الحكومية، أن تشاووش أوغلو أكد لظريف "عدم قبوله الإدلاء بتصريحات شديدة اللهجة لا أساس لها استهدفت أردوغان، بذريعة القصيدة، في وقت كان بإمكان طهران التواصل مع أنقرة عبر القنوات المفتوحة".

وذكر تشاووش أوغلو، حسب "الأناضول"، بأن تركيا "وقفت إلى جانب إيران في أيام الشدائد، حينما أدار الجميع ظهورهم لها"، ودعا نظيره ظريف إلى "عدم نسيان هذه الحقيقة"، وقال إن خيبة أمل أنقرة زادت إزاء التصريحات الإيرانية المذكورة.