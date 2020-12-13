مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الفلسطينيين بالخليل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته وكالة "وفا"، اليوم الأحد، قالت مصادر أمنية إن مجموعة من المستوطنين، هاجمت عددًا من منازل المواطنين فى قرية العديسة ببلدة سعير شرق الخليل، وشتموا سكانها بألفاظ نابية وهددوهم بالقتل وحرق منازلهم.
كما نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى عددًا من الحواجز العسكرية على مداخل بيت عوا وقرية خرسا ووادى عبيد فى دورا جنوب غرب الخليل، وكذلك على مدخل بلدة حلحول شمال الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب فى إعاقة مرورهم.
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