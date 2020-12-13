وزير الصحة الكويتى: شفاء 269 حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 269 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 142 ألفا و94 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 269 من فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، شفاء 256 حالة من فيروس "كورونا".
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