صحف عربية.. هل يقطع الرئيس التونسى دابر الإخوان ويحل البرلمان؟

جدة - نرمين السيد - تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد، اشتعال الأجواء ضد البرلمان التونسى الذى يتحكم به جماعة الإخوان وتوقعات بأن يلجأ الرئيس التونسى للفصل الثمانين من الدستور لحل البرلمان.





وقالت صحيفة العرب اللندنية، اليوم الأحد، تحت عنوان "هل يلجأ الرئيس التونسى للفصل الثمانين من الدستور لحل البرلمان"، إن أوساط سياسية وقانونية دعت الرئيس التونسى قيس سعيد إلى حل البرلمان وتطبيق الفصل الثمانين من الدستور الذى يتيح له فرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد، وذلك أعقاب أحداث العنف التى شهدها البرلمان وزيادة الاحتقان بين الكتل النيابية.

وأوضحت أن خبراء فى القانون اعتبروا أن الدعوات لحل البرلمان لا تستند على تأويل قانونى بقدر ماهى لدوافع سياسية، فيما دعا رئيس لجنة المالية فى البرلمان، هيكل المكى مؤخرا، الرئيس سعيد للتسريع فى تفعيل الفصل الثمانين من الدستور "لإنقاذ ما تبقى من الدولة التونسية"، معتبرا أن الدولة "تواجه خطرا داهما، وأن الحكومة باتت عاجزة عن مواجهة موجة الاحتقان".

وطالب رئيس حزب الاتحاد الشعبى الجمهورى، لطفى المرايحى، الرئيس إلى تفعيل الفصل الثمانين الذى ينص على فرض الحالة الاستثنائية. كما أيد كل من النائب منجى الرحوى والوزير السابق محمد عبو الدعوات لحل البرلمان استنادا إلى هذا الفصل.

حل البرلمان

ويستند المطالبون بحل البرلمان إلى ما تعيشه البلاد من فوضى مع بلوغ المشهد البرلمانى أسوأ مراحله بانتقال العنف بين النواب من عنف لفظى إلى شجار وعراك، ما ينقل صورة سيئة داخليا وخارجيا.

ويعتقد هؤلاء أن شرط "الخطر الداهم" الذى يبرر للرئيس الالتجاء إلى هذا الفصل متوفّر، باعتبار أن تفاقم العنف يعكس خطورة الأوضاع فى البلاد.

واعتبر الخبير الدستورى الصادق بلعيد، فى تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "الدستور يخوّل للرئيس صلاحية حل البرلمان وذلك فى ظل غياب المحكمة الدستورية ما يجعله هو من يؤول الدستور". ورأى بلعيد أن" هذا الخيار لا مفر منه".



المؤتمر الوطنى الشعبى للإنقاذ

واستعرضت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إطلاق شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية واجتماعية تونسية مجموعة من المبادرات السياسية الهادفة إلى عقد "مؤتمر وطنى للإنقاذ"، موضحة أنه لا يستهدف الشرعية ومنظومة الحكم فى البلاد بقدر ما يهدف إلى إنجاح الحوار الذى دعا إليه الاتحاد العام التونسى للشغل (نقابة العمال)، وكذلك بهدف إنقاذ تونس من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة. ولوحت نحو 20 منظمة وطنية بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة مع حلول الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة فى تونس التى تصادف يوم 17 ديسمبر الحالى.



و يستعد ائتلاف "صمود"، وهو ائتلاف مستقل، لإعلان مبادرة وطنية تحت عنوان «نداء من أجل المؤتمر الوطنى الشعبى للإنقاذ.

وأكد الائتلاف استعداد عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى والجهات التى تعرف موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، للمشاركة فى هذا المؤتمر المزمع الإعلان عنه فى العاصمة التونسية بعد غد الثلاثاء.