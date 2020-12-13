مبعوث واشنطن: منعنا قيام جنوب لبنان جديد فى سوريا ودعمنا تركيا هناك

جدة - نرمين السيد - قال جيمس جيفرى، المبعوث الأمريكى السابق للملف السورى والتحالف الدولى ضد داعش، إنه نصح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بالاستمرار فى السياسة التى اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب فى سوريا، لأنها ناجحة.





وفى حوار لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، نصح جيفرى فريق بايدن، قائلاً: "استمروا فى هذه السياسة الناجحة القائمة على الضغط.. هى ناجحة، أولاً لأننا لم نقم بأى من أخطاء إدارة باراك أوباما التى ارتكبتها فى سوريا. ناجحة لأننا استخدمنا جميع عناصر القوة التى فى حوزتنا بما فيها القوة العسكرية".

وتابع المبعوث الأمريكى السابق: "لم نجلس ونحن نرى (خطوطنا الحمراء) يتم تجاوزها أمام أعيننا ولا نرد، عندما استخدم النظام السلاح الكيماوى (فى نهاية 2013). لم نتخل عن التحالف الدولى ضد داعش. استعملنا الأمم المتحدة. والأهم، لدينا سياسة، تدعمها جميع الأطراف فى المنطقة، بما فيها أوروبا. هذه بداية ممتازة لهم (الفريق الجديد) كى يستمروا فيها".

وأشار جيفرى إلى أن بلاده تقدم "الدعم الضرورى لإسرائيل فى جهودها لمنع تموضع إيران فى سوريا"، وأن "الإسرائيليين نجحوا بمساعدة منا بمنع إيران بإقامة وضع ثانٍ مثل (جنوب لبنان) فى جنوب سوريا، ومنع تهديد إسرائيل ودول أخرى بنظام صاروخى طويل المدى".

ولفت مبعوث واشنطن السابق إلى وجوب خروج إيران وقواتها من سوريا فى "تسوية نهائية".

وفيما يتعلق بالوضع فى إدلب، قال جيفرى إنه "متأكد أن النظام لن يعود إلى إدلب بسبب الجيش التركى الذى يضع حوالى 20 ألف جندى، وربما 30 ألفًا هناك.

واعترف المبعوث الأمريكى بأن أنقرة حصلت على دعم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "ناتو" وأوروبا لتعزيز وجودها فى شمال غربى سوريا، حيث تحتل تركيا مناطق فى سورية منذ اندلاع الحرب فى سوريا فى 2011.