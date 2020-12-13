عودة أكثر من 390 لاجئا إلى سوريا من لبنان خلال الـ 24...

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا، اليوم الأحد، بأن أكثر من 390 لاجئا سوريا عادوا إلى وطنهم من أراضي لبنان خلال الـساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في بيان المركز: "تم تسجيل عودة نحو393 لاجئا (بينهم نساء - 118، وأطفال - 200) إلى سوريا من الأراضي اللبنانية عبر نقطتي التفتيش، جديدة يابوس وتل كلخ، ولم يتم تسجيل عودة أي من اللاجئين السوريين من الأردن عبر حاجز نصيب".

ولفت البيان إلى أنه قامت الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة السورية بعمليات مسح لـ 1.8 هكتار من الأراضي في دوما بريف دمشق وفي عتمان والنعيم التابعة لمحافظة درعا، كما تم العثور على 16 مادة متفجرة وتدميرها.