البحرين توافق على تسجيل لقاح سينوفارم الصينى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، قالت الهيئة إن ذلك جاء بعد أن تقدمت شركة "جى 42 للرعاية الصحية" وكيل شركة "سينوفارم" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكافة المستندات المطلوبة، مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.

وأشارت الهيئة البحرينية إلى أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار اعتماد لقاح "سينوفارم" بناءً على موافقة "الهيئة" على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادًا إلى البيانات التى تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التى أجريت فى أكثر من بلد عملية المراجعة والتقييم من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التى توضحها نتائج التجارب والدراسات السريرية.

وأضافت أنه تم التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التى تبين جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائى الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية فى الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

ولفتت الوكالة إلى أن الهيئة أخذت رأى لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية، وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه، كما تم أخذ موافقة لجنة التطعيمات.

وأكدت الوكالة على أن "مملكة البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع فى تجارب المرحلة الثالثة، كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد19" بناء على النتائج الأولية لسلامته حيث تم توفير اللقاح للفئات الأكثر تعاملًا مع المصابين بفيروس كورونا من الصفوف الأمامية.