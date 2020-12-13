عاجل.. الكويت تصدر ترخيص طوارئ لاستخدام لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الكويتية، إصدار ترخيص لاستخدام الطوارئ للقاح "فايزر - بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.





وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، إن الترخيص جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته.

وأوضح أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا أن وزارة الصحة الكويتية ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرار الوزارة فى متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت بريطانيا أول دولة تصرح باستخدام لقاح فايزر، وتبعتها البحرين بقرار ترخيص طارئ أعلنت عنه الجمعة.

وأصدرت كل من البحرين وبريطانيا موافقتها على استخدام اللقاح بالاعتماد على البيانات التى قدمتها فايزر بشأن نتائج التجارب وسلامة اللقاح وفعاليته.