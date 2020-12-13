عمان: إصابات كورونا تصل إلى 126.240 حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، إن حالات الوفيات جراء الفيروس بلغت 1471 حالة، فيما ارتفعت أعداد المتعافين إلى 118.048 شخصا، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.5%.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.