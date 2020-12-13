جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ "النهار أونلاين" الجزائرية، يخضع شقيق ومستشار الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، اليوم الأحد، للتحقيق فى قضية وزير العدل السابق لوح الطيب على خلفية العثور على رسائل نصية فى هاتف الطيب فى القضية التى تتعلق بالثأثير على سير العدالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شقيق بوتفليقة يمثل أمام القضاء الجزائرى بتهم فساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.