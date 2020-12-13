العراق : اعتقال إرهابيين اثنين فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إنها تمكنت من إلقاء القبض عليهما فى منطقة حى الجهاد ببغداد، وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح البيان أن الإرهابيين اشتركا فى عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية العراقية، وتهجير المواطنين خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة، لافتة إلى أنه جرى ايداعهما بالسجن لاستكمال التحقيقات اللازمة معهما.
وبحسب الوكالة العراقية، عمل المعتقلان ضمن ما يسمى مفارز أبو ليث الانصارى، بأسماء "أبوحاتم، وأبو عناد"، والتى نفذت عمليات إعدام طالت المواطنين الأبرياء داخل مستشفى الجمهورية فى محافظة نينوى.
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