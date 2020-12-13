موريتانيا تفرض حظرا للتجوال بسبب فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية الموريتانية، فى بيان اليوم، إنه فى إطار متابعة الإجراءات الإحترازية ضد جائحة كوفيد 19، يعلن وزير الداخلية واللامركزية بدء سريان حظر التجول على امتداد التراب الوطنى ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.
وطلبت الوزارة، من المواطنين الالتزام والتقيد بالضوابط المطبقة فى مثل هذه الظروف.
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