البحرين تقرر فتح قنصلية فى مدينة العيون المغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، نصت المادة الأولى من المرسوم، على أن "تُنشأ قنصلية عامة لمملكة البحرين فى مدينة العيون لدى المملكة المغربية"، فيما جاء بالمادة الثانية أن "على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الجريدة الرسمية".

وكان عاهل البحرين أبلغ نظيره المغربى الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفى جرى مؤخرا، قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتى الخارجية فى البلدين".

وتعتبر العيون أكبر مدن الصحراء الغربية، التى تتنازع عليها الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو.

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب قد أعلن، الخميس الماضى، أن إسرائيل والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، فى حين وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال ترامب، إنه قام "بالتوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. الحكم الذاتى الذى عرضه المغرب هو العرض الجدى والواقعى الوحيد الذى سيقيم السلم والرخاء".