فيديو : تبون بدأ يتعافى من كورونا .. وعودته للجزائر خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة مصورة بعثها تبون للجزائريين، اليوم الأحد، عبر تويتر لأول مرة منذ نحو شهرين، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وقال الرئيس الجزائرى فى رسالته عبر تويتر "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، وجيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطنى، ومؤسسات الدولة".

وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، فى بيان أصدرته يوم 29 أكتوبر، أن تبون خضع لفحوصات طبية معمقة فى أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن فريقه الطبى أكد "تفاؤله" بعد الحصول على النتائج.

وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون، البالغ 74 عاما من عمره والذى يتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".