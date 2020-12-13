جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن هناك تراجع وانحسار فى حالات كورونا فى المملكة، مشيرة إلى أن هناك أخبار إيجابية عن اللقاحات المضادة للفيروس.
وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "نتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورونا، ولكننا نثق بهيئة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات".
يشار إلى أن عدد حالات التعافى من فيروس كورونا فى المملكة، كان قد ارتفع حيث بلغ الإجمالى 350.549 بعد تسجيل 202 حالة تعافى اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية: أخبار إيجابية بخصوص لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.