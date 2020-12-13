الصحة السعودية: أخبار إيجابية بخصوص لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن هناك تراجع وانحسار فى حالات كورونا فى المملكة، مشيرة إلى أن هناك أخبار إيجابية عن اللقاحات المضادة للفيروس.

وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "نتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورونا، ولكننا نثق بهيئة الغذاء والدواء بشأن اللقاحات".

يشار إلى أن عدد حالات التعافى من فيروس كورونا فى المملكة، كان قد ارتفع حيث بلغ الإجمالى 350.549 بعد تسجيل 202 حالة تعافى اليوم.