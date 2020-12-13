تقرير دولى : المهاجرون بمراكز احتجاز حكومة السراج يخضعون لظروف قاسية

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير لمرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المهاجرين يعانون من ظروف قاسية بمراكز الاحتجاز التى تديرها حكومة فايز السراج فى طرابلس، إذ يقعون تحت رحمة الجماعات المسلحة.





وذكر التقرير، الذى أوردته وكالة الأنباء الليبية من البيضاء اليوم الأحد، أن نحو 300 شخص من بينهم قاصرون لا يزالون فى انتظار نقلهم لمكان آخر اكثر إنسانية وأكثر ملاءمة لظروف العيش الكريم.

وأوضح أن هؤلاء المهاجرين يعانون من ظروف قاسية بمركز احتجاز "ظاهر الجبل" بمدينة "الزنتان" غربى ليبيا الواقع تحت سطوة الجماعات المسلحة، مؤكدًا غياب زيارات من المنظمات الحقوقية وتقديم الإعانات اللازمة التى تحمى المحتجزين من المرض وتقيهم برد الشتاء منذ فترة.

وأضاف أن المعطيات المتوفرة كشفت عن وجود قرابة الـ100 طفل ينامون فى العراء من دون وجود أى نوع من دورات المياه أو مياه صالحه للشرب أو طعام صالح للاستهلاك البشرى، فى ظل استمرار هطول الأمطار وشدة البرد المتزايدة فى مدن الجبل.

وأشار إلى قيام عناصر الجماعات المسلحة باقتحام مراكز الاحتجاز، وآخرها ما حدث فى 20 سبتمبر الماضى حيث تم الاعتداء على المهاجرين غير الشرعيين، فى ظل تراكم النفايات داخل الزنازين لعدة أيام ما يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا.. فيما تتزايد حدة التوترات بين المحتجزين نتيجة غضبهم ويأسهم.

وأضاف التقرير أن المهاجرين غير الشرعيين فى مناطق غرب ليبيا، يتعرضون للتنكيل والخطف والقتل والاستعباد من قبل الجماعات المسلحة، التى تنظر إليهم بوصفهم مصدر دخل رئيسيا لتمويل أنشطتها الإرهابية، مشيرًا إلى وجود الآلاف منهم ممن يعيشون بمراكز تديرها حكومة السراج.

وتطرق التقرير إلى الوضع الصعب للمهاجرين غير الشرعيين بمراكز الإيواء التى تشهد تفشيًا كبيرًا لوباء كورونا، مبينًا أن الاكتظاظ فى هذه المراكز يجعل تعهدات مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات مراكز اللجوء من مولدات كهرباء وسيارات الإسعاف وحاويات وعيادات طبية فى الخيام، لا قيمة لها.