الصحة السعودية: لقاح كورونا فى المملكة آمن

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالى، اليوم الأحد، أن لقاحات فيروس كورونا المستخدمة فى السعودية آمنة، مشيرا إلى أن إجراءات هيئة الغذاء والدواء كانت كافية للتأكد من سلامة اللقاح.





وقال العبد العالى، فى تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية، إن الوزارة تتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورونا، داعيا الجميع بمن فيهم المتعافين من الإصابة بكورونا إلى أخذ اللقاح. يأتى ذلك فيما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الحالات المسجلة فى المملكة إلى 359 ألفا و888 إصابة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 6048 حالة، وتم تسجيل 202 حالة تعافٍ من كوفيد-19، ليصبح إجمالى عدد الحالات المتعافية 350 ألفا و549 حالة .

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