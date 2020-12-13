الأردن : 2350 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة ارتفع إلى 259 ألفا و614 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى ثلاثة الآف و365 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل خمسة آلاف و123 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 218 ألفا و467 حالة.