غرق سفينة صيد بالسواحل الجزائرية وفقدان 3 بحارة

جدة - نرمين السيد - تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، من إنقاذ ستة بحارة، فيما فُقد ثلاثة آخرون فى حادث غرق سفينة صيد قبالة ساحل مدينة الجزائر العاصمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأفاد المسؤول الإعلامى بالحماية المدنية الجزائرية الملازم أول خالد بن خلف الله، بتسجيل غرق سفينة لصيد الأسماك على مستوى خليج الجزائر العاصمة قبالة متنزه الصابلات البحرى، اليوم، مشيرًا إلى إنقاذ ستة بحارة من طاقم السفينة بعد التدخل السريع لأفراد الحماية المدنية ووحدة حراس السواحل التابعة للبحرية الجزائرية.

وأضاف بن خلف الله أن عملية البحث لا تزال متواصلة عن ثلاثة بحارة مفقودين.

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